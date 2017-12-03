Haber: Gönül OLUTÜRK

Çıkardığı başarılı öğrenciler ile ilimizin adını gururla tüm Türkiye’ye duyuran Özel Final Temel Lisesi, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk etkinliklerinin yanısıra düzenlediği kaynaşma toplantıları ile de velileri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Final Temel Lisesi Okul Aile Birliği tarafından geçtiğimiz hafta sonu Hampton by Hilton’da gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonuna yüzlerce veli katıldı. Samimi bir ortamda yapılan kahvaltıda veliler birbirleriyle uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Kahvaltı programı velilerin hatıra fotoğrafları çekilmesi ile sona erdi.