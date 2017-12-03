banner133

banner101

03 Aralık 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Final Lisesi velileri buluştu

    İlimizin başarılı eğitim kurumlarından Özel Final Temel Lisesi, yaptığı farkındalık etkinlikleri ile adından söz ettirirken velileri de buluşturmaya devam ediyor.

    03 Aralık 2017 Pazar 10:02
    Bu haber 58 kez okundu
    Final Lisesi velileri buluştu
    Foto galeriye git
    Haber: Gönül OLUTÜRK
    Çıkardığı başarılı öğrenciler ile ilimizin adını gururla tüm Türkiye’ye duyuran Özel Final Temel Lisesi, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk etkinliklerinin yanısıra düzenlediği kaynaşma toplantıları ile de velileri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Final Temel Lisesi Okul Aile Birliği tarafından geçtiğimiz hafta sonu Hampton by Hilton’da gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonuna yüzlerce veli katıldı. Samimi bir ortamda yapılan kahvaltıda veliler birbirleriyle uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Kahvaltı programı velilerin hatıra fotoğrafları çekilmesi ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: İlimizin, Başarılı, Eğitim, Kurumlarından, Özel

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 3
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BESMELESİ KÜFÜR İSE!!!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ NİYE ENGELLİYİZ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÖĞRETMEN
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNDEM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da da 1“EĞİTİM KONFERANSI”ndan daha…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR TIK
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Her Nasip Vaktine Esirdir
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (II)
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124