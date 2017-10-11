Haber: Esra ÖZTÜRK

Yaptığı etkinlikleri ile hem öğrenciler hem Bolu halkı için farkındalık yaratan Bolu Final Temel Lisesi, gerçekleştirdiği kitap okuma etkinliği ile yine alkış topladı. Kent Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 öğrenci ve öğretmen yanlarında getirdikleri kitapları okuyarak, unutulmaya başlanan bir alışkanlığı hatırlattı. Gerçekleştirilen etkinlik ile alakalı açıklama yapan Final Temel Lisesi öğretmenlerinden Levent Değeroğlu, “Bu sene Final Lisesi Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri olarak gittikçe az okuyan ülkemizde ne yapabiliriz diye düşündük ve bundan yola çıkarak kitap okuma etkinliği düzenledik. Bu kapsamda okulumuzda 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine zorunlu olarak haftanın 2 günü 2’şer saat olmak üzere kitap okuma saati koyduk. Biz her kitabın yeni bir dünya olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmaların ilerde çok faydasının olacağını düşünüyoruz. Okumak çok güzel bir şey, her kitap bir dünyadır. Biz bunun peşinden gideceğiz. Okulumuzdaki herkese bu alışkanlığı kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Fatih Karataş ise Kent Meydanı’nda yaptıkları etkinlik ile Bolulu vatandaşlara ve öğrencilere örnek olmak istediklerini belirterek, “Kitap okuma alışkanlığı güzel bir şey. İnsanlar artık çok kitap okumuyor. Genelde bilgisayar ve telefon üzerinden bunu takip ediyorlar. Ancak bizim hedefimiz insanların tekrar daha önceki yıllarda olduğu gibi insanların tekrar daha önceki yıllarda olduğu gibi kitap okumaya heves göstermeleridir. Bu ve benzeri etkinliklerimiz ilerleyen günlerde devam edecek. Yıl içerisinde özellikle kitap okuma başta olmak üzere sosyal etkinliklerimizi yine öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile yapacağız” dedi.

Final Lisesi 10-B öğrencilerinden Çağan ise, “Bu etkinliğimizin okula çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Okumayı sevmeyen arkadaşlarımın gözlerindeki oluşan okuma aşkını gördüm çünkü. Önemli olan kişinin ne okuduğu ve ne kadar okuduğu değil, asıl önemli olan kitaptan ne çıkardığıdır. Herkes için kitaplardan aldığı bilgi farklı olabiliyor. Kitap fiyatlarının ülkemizde çok yüksek olduğunu düşünmüyorum, ancak okumaya uzak bir toplum olduğumuz için öyle anlaşılıyor ister istemez. Okuduğumuz kitaplarda öğretmenlerimizin önerilerini dikkate alıyoruz. Çünkü konusu itibariyle ağır bir kitap okumaya başlayınca kişi okumaktan soğuyabiliyor. Yanlış seçim bu alışkanlığa olumsuz etki ediyor” diye konuştu.