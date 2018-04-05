Haber: Semih Baykal

Bolu’da eğitimin öncüsü olan Bolu Final Temel Lisesi, Türk Polis Teşkilatının 173’ncü kuruluş yıl dönümünü unutmadı. Final Lisesi öğretenleri ve öğrencileri bu özel günde Bolu Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İlk olarak öğretmenler ve öğrenciler İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ardından İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Emniyet Müdür Yardımcısı İrfan Çubukcu ve Şube Müdürü Recep Peker Eryılmaz eşliğinde öğretmenler ve öğrenciler emniyet Müdürlüğünde işlerin nasıl yürüdüğü konusunda bilgi aldılar. Bolu Final Temel Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, kendileriyle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Müdür Yardımcısı İrfan Çubukçu, Şube Müdürü Recep Peker Eryılmaz’a ve tüm Emniyet çalışanlarına gönülden teşekkür etti. Ayrıca bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getiren tüm Emniyet Teşkilatını takdir ve sevgiyle selamladılar.