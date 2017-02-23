HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Özel Final Lisesi, anne ve babalara yönelik ‘Gözleri parlayan, mutlu, güçlü, başarılı çocuklar için gerçek ana babalık’ semineri düzenledi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak katılan Sosyolog-Yazar Polat Doğru bilgi ve tecrübelerini salonda bulunan anne ve babalarla paylaştı. Yoğun ilginin olduğu seminer yaklaşık 2 saat sürdü.

