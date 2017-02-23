HABER: FARUK ÇİDEM
Bolu Özel Final Lisesi, anne ve babalara yönelik ‘Gözleri parlayan, mutlu, güçlü, başarılı çocuklar için gerçek ana babalık’ semineri düzenledi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak katılan Sosyolog-Yazar Polat Doğru bilgi ve tecrübelerini salonda bulunan anne ve babalarla paylaştı. Yoğun ilginin olduğu seminer yaklaşık 2 saat sürdü.
Final Lisesi’nden velilere özel seminer
Zivinice heyeti Coşkun’u ziyaret etti
Bosnalı işadamlarından Ateş’e ziyaret
Sanayi sitesi için yeni talep alınacak
15 Temmuz 2016 Darbe Teşebbüsü
Bıçaklı kavgaya 5 yıl hapis cezası verildi
Zimmet davasında mahkeme başkanından sert...
Doğanay; "İŞ-KUR bin kişiyi işe yerleştirecek"
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!