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05 Ocak 2018 Cuma
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    • Final öğrencilerinden muhteşem sergi

    Bolu Özel Final Temel Lisesi 11. Sınıf öğrencileri resim öğretmeni Rabia Koçak önderliğinde Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde “Serbest” konulu fotoğraf sergisi açtı.

    05 Ocak 2018 Cuma 15:00
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    Final öğrencilerinden muhteşem sergi
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    Haber: Esra Öztürk

    Final Lisesinde okuyan 11. Sınıf öğrencileri, resim öğretmenleri Rabia Koçak’ın yönlendirmesiyle hazırladıkları “Serbest” konulu fotoğraf sergisi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde sergilenmeye başladı. Serbest konulu sergi ağırlıklı olarak doğa fotoğraflarından oluşmakta. Serginin açılış konuşmasını Okul müdürü Fatih Karataş yaptıktan sonra sözü Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a bıraktı. Yılmaz; “Sanatçılar doğuştan gelen yeteneklere sahip. Dünya da genel olarak erkek sanatçılar eserlerini vermekte, Bolumuzda ise ağırlıklı olarak kadın sanatçılar sergi açmakta. Sanatçılarımız eserlerini sergileyebilecek fırsat bulabildikleri için memnunuz” dedi. Yılmaz, kendisi için sanatın ve sanatçının önemli bir yerde olduğunu şu ifadelerle anlattı; “Benim resim öğretmenim bu sanat merkezine de ismini vermiş olan Mehmet Yücetürk. Bu yüzden benim için sanat ve sanatçı her zaman ayrı bir öneme sahip”  diye konuştu. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkanyardımcısı Emine Davarcıoğlu, Okul Müdürü Fatih Karataş ve Resim Öğretmeni Rabia Koçak serginin açılışını yaptı. Ayrıca Resim Öğretmeni Rabia Koçak, Başkan Yılmaz’a bir resim tablosu hediye etti.  Sergiye öğrencilerin aileleri yanı sıra sanatseverlerde ilgi gösterdi. Sergi 5-11 Ocak tarihleri arasında sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.  

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Özel, Final, Temel, Lisesi

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