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    • Final Okullarından örnek proje

    Bolu Özel Final Temel Lisesi gerçekleştirdiği projelerle ilimize örnek olmaya devam ediyor. Lise’nin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinden Gülnihal Yalçın ve Levent Değeroğlu öncülüğünde ‘Al Götür Oku Getir’ projesi hayata geçirildi.

    05 Ekim 2017 Perşembe 14:30
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    Final Okullarından örnek proje
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    Özel Haber: Semih Baykal

    Bolu Özel Final Temel Lisesi, eğitim-öğretimde elde ettiği başarılarla ilimizin öncüsü olmaya devam ediyor. Eğitim-Öğretimin yanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de ilimize örnek oluyor. Final Lisesi son olarak, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanması ve artırması için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Lise’nin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinden Gülnihal Yalçın ve Levent Değeroğlu, İlhan Yalçın, Hatice Türk ve Elif Alan sayesinde ‘Al Götür Oku Getir’ projesi gerçekleştirildi. Öğretmenler okulun bir katına Türk ve dünya edebiyatının en güzel örneklerinden oluşan kitapların yer aldığı ‘Al Götür Oku Getir’ kitaplığı yaptı. Bu proje sayesinde öğrenciler, okumak istedikleri kitapları istedikleri zaman ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Ayrıca bu proje kapsamında öğrencilere, öğretmenleri tarafından hafta da en az 4 saat kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

    “GENÇLERE GÜVENMEK VE ONLARA SORUMLULUK VERMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

    Hayata geçirilen bu proje hakkında gazetemize bilgiler veren, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinden Gülnihal Yalçın şunları söyledi; “Ne yazık ki kitap okuma alışkanlığı tam oturmamış, kitapla barışamamış bir toplumuz. Kitap okuma alışkanlığının gelişmemesinin en önemli nedenlerinden biri de doğru kitapla karşılaşmamış olmak bana göre. Ama Türk ve dünya edebiyatı her türden zevki karşılayabilecek nice güzel örnekle dolu İşte tam bu noktada biz eğitimcilere ve ailelere önemli görevler düşüyor. Gençleri yönlendirmek, okuma için özendirmek ve onlara örnek olmak. Bunun için Final Temel Lisesi olarak 9,10,11. Sınıflarımızda haftalık en az 4 saatlik kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Türk ve dünya edebiyatının en güzel örneklerinden oluşturduğumuz bu güzel kitaplık ile onları teşvik ediyoruz. Kitaplığımızda kilit, görevli vb yok ki bence gerek de yok. Bu kitaplık öğrencilerimize emanet ve ilk günden beri her öğrencimiz aldığı kitabı kendi kaydediyor, okuması bitince geri veriyor. Gençlere güvenmek ve onlara sorumluluk vermek bizim için çok önemli. Kitaplığımız öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından çok beğenildi hatta Bolu'daki başka okullar da bizleri arayıp kitaplığı nerede yaptırdığımızı sordular, onlar da yaptıracaklar. Aldığımız tüm bu güzel dönüşler bizleri çok mutlu etti. "Final'de okuyoruz!"etkinliklerimiz farklı uygulamalarla yıl boyunca devam edecek. Yeter ki gençlerimiz okusun ve bizler de buna vesile olalım” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Özel, Final, Temel, Lisesi

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