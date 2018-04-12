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12 Nisan 2018 Perşembe
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    • Final saatinde değişiklik

    Bolu’da oynanacak olan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final müsabakalarında 15 Nisan Pazar günü oynanacak olan final maçının saati 16.00’ya çekildi. Saat değişiminin nedeni müsabakanın TRT Spor’dan naklen yayınlanacak olması.

    12 Nisan 2018 Perşembe 13:27
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    Final saatinde değişiklik
     

    Haber: Gönül Olutürk

    “Dörtlü Final” yarı finalinde Beşiktaş Mogaz ile Selka Eskişehir Hentbol SK eşleşirken, B.B. Ankaraspor ile Göztepe yarı finalin diğer maçında karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları 14 Nisan Cumartesi günü, final maçı ise 15 Nisan pazar günü Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabakalarda son 10 yılda şampiyonluklara ambargo koyan Beşiktaş’ın da yer alacak olması final four maçlarına ayrı bir anlam katacak.

    15 Nisan Pazar günü saat 15.00’da oynanması gereken final maçının saati değişti. Maç saatinin değişme nedeni olarak TRT Spor’dan naklen yayınlanacak olması olduğu açıklandı.BeşiktaşMogaz/Selka Eskişehir Hentbolspor galibi ve Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor/Göztepe galipleri arasında oynanacak final maçının saatini 16.00 olarak belirlendi.

    Program şöyle:

    Yarı Final – 14 Nisan Cumartesi

    16.00: Beşiktaş Mogaz – Selka Eskişehir Hentbolspor

    18.00: Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor – Göztepe

    Final – 15 Nisan Pazar

    16.00: Beşiktaş Mogaz/Selka Eskişehir Hentbolspor galibi –  Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor/Göztepe galibi

    300 POLİS GÖREV YAPACAK

    Final Four maçları öncesinde Bolu’ya yakın illerden şehre Beşiktaşlı taraftarların akın yapacağı öğrenildi. İstanbul, Bartın, Düzce, Kdz. Ereğli ve Gerede’den çok sayıda taraftarın Beşiktaş’ı destekleyeceği öğrenilirken maçlara girişlerin ücretsiz olacağı öğrenildi. Diğer yandan Göztepe taraftarlarının da Bolu’da kalabalık sayıda olması bekleniyor. Daha önce Beşiktaş ve Göztepe taraftarları arasında yaşanılan olaylar nedeniyle Bolu Emniyetinin 2 gün boyunca geniş güvenlik önlemleri alacakları ve salonda yaklaşık 300 polisin görev yapacağı açıklandı.

    TARAFTARLARI BEKLİYORUZ

    14 Nisan Cumartesi ve 15 Nisan Pazar günü Karaçayır Spor Salonunda oynanacak olan Hentbol Erkekler Türkiye KupasıDörtlü Final müsabakalarına tüm Bolu halkı davetlidir.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Oynanacak, Olan, Hentbol, Erkekler

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