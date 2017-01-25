Haber: Faruk Çidem

Final Temel Lisesi 10. sınıf öğrencileri 15 Temmuzda hayatını kaybeden şehitlerin resimlerini Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde sergilediler. Bolu Final Temel Lisesi 10. sınıf öğrencileri ve Görsel Sanatlar öğretmeni Rabia Koçak, 15 Temmuz gecesi hain saldırı sonucunda hayatını kaybedenleri anma anısına resim sergisi düzenledi. Düzenlenen sergiye protokolün yanı sıra, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz şehidi Bolulu Polis memuru Ozan Özen ve Şehit Fatih Kolu’nun ailesinin de katıldığı sergi de şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı. Resim sergisindeki eserler 45 öğrenci tarafından çizildi. Sergi gezildikten sonra okul tarafından şehit annelerine çiçekler ve Şehitlerin resimleri hediye edildi. Şehit anneleri oğullarının resimlerini aldıklarında duygu dolu anlar yaşandı. Şehit anneleri oğullarının resimlerini çizen öğrencilere teşekkür ettiler. 15 Temmuz Şehitleri Anma resim sergisi 25 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında Ressam Mehmet Yücetürk Sanat merkezinde ziyaret edilebilecek.