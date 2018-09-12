Haber: Esra Öztürk

Kaliteli eğitim hizmeti, güler yüzlü eğitim kadrosu ile ilimizin adından sıkça söz ettiren başarılı eğitim kurumlarından Özel Final Temel Lisesi, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra büyük bir başarı grafiğine yeniden imza attı. Final Temel Lisesinden yapılan duyuruda 164 öğrencinin üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleştiği açıklandı. Geçmiş yıllarda da yerleştirme sonuçlarına göre kazandırdığı başarılar ile ilimizin göğsünü kabartan Final Temel Lisesi, 2018 yerleştirme sonuçlarına göre kazandırdığı 5 Tıp Fakültesi, 3 Diş Hekimliği Fakültesi ve 6 Hukuk Fakültesi ile göz doldurdu. Liseden yapılan açıklamada, “Bir Final klasiği, tüm öğrencilerimizi kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

