Haber: Gönül Olutürk

Final Lisesi öğrencilerini makamında ağırlayan Rektör Alişarlı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere bölümler hakkında bilgiler verdi. Sıcak bir sohbet ortamında geçen görüşme de öğrenciler akıllarına takılan soruları tek tek sorarak Rektör Alişarlı’dan bilgiler aldılar. Görüşmenin sonunda kendilerini ağırladıkları için rektöre teşekkür eden öğrenciler hediyelerini takdim ettiler. Daha sonra üniversiteyi gezen Özel Final Temel Lisesi öğrencileri güzel bir gün geçirerek üniversiteden ayrıldılar.