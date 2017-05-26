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26 Mayıs 2017 Cuma
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    • Final’in Mezuniyeti Göz Kamaştırdı

    2016-2017 Eğitim öğretim yılında geriye sayım devam ederken Bolu Final Temel Lisesi’nin 2. mezuniyet töreni 17 Temmuz Spor Salonunda görkemli bir törenle kutlandı.

    26 Mayıs 2017 Cuma 12:30
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    Final’in Mezuniyeti Göz Kamaştırdı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

     

    Mezuniyet heyecanı yaşayan Bolu Final Temel Lisesi öğrenci, öğretmenleri ve velilerin katıldığı kalabalık bir toplulukla mezuniyet programı 17 Temmuz Spor Salonu’nda yapıldı.

     

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda Okul Müdürü Fatih Karataş’ın açılış konuşması ile devam etti. Öğrencileri tebrik eden Karataş “Bu günün haklı gururunu yaşayan kalpleri heyecanla çarpan siz velilerimizi, öğrencilerimizi ve yakınlarını tebrik ediyorum.”  İfadeleri ile başlayan Karataş konuşmasına şu şekilde devam etti.

    “Değerli velilerimiz emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı, bir ebeveyn olarak bütün idarecilerim, öğretmenlerim, personelim ile hizmet ederek onların daha kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü yaşamı seven yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak, sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içersinde tekrar takdim ediyorum. Sevgili gençler, sizden sahip olmanızı istediğim üç şey 1- sağlığınız, 2- mutluluğunuz, 3- ahlaklı ve başarılı olmanızdır. Hızla değişen bu dünyada değişimi kavrayınız.  Kavrayınız ki muasır muhasır medeniyetler seviyesine bizleri taşıyınız. Sizlerden dürüst, adil iyi bir insan, değer ve tutumlara bağlı olmanızı arzuluyorum” dedi.

    Karataş’ın konuşmasının ardından 12. Sınıf öğrencilerinin 11. Sınıf öğrencilerine bayrak ve flama takdimi ile devam etti. Okulda ilk 3 dereceye giren Ülkü Gülfem Erdoğan, Mert Can Boz ve Ece Nur Özkan’ a plaket takdimi yapıldı. Daha sonra okul birincisi Ülkü Gülfem Erdoğan yaş kütüğüne plaket çaktı. Okul birincisi Gülfem Erdoğan, YGS Türkiye 53. sü Mert Can Boz ve Okul öğrenci başkanı Turgay Yiğit Özmen kısa birer konuşma yaptılar.

    Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere öğretmenleri tarafından diplomaları verildi. Kep atma töreni ise, muhteşem bir şovla İzmir Marşı eşliğinde yapıldı. Ailelerinde sahneye inmesiyle büyük aile fotoğrafı çekilerek tören sona erdi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: 2016-2017, Eğitim, öğretim, Yılında, Geriye

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