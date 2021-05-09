Fındık üreticisi ve arı yetiştiricilerine destek

Haber: N. HalidAltundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilimizdeki fındık üreticisi ile arı yetiştiricilerine yapılacak destek ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“FINDIK ÜRETİCİMİZE MİLYONLARCA LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK”

AK Parti İl Başkanı Güner, “Fındık Üreticileri İçin Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemeleri kapsamında Mudurnu’daki bin029 fındık üreticisine 1 milyon 997 bin 107 TL ile Göynük’teki 195 üreticiye 396 bin 525 TL ödeme yapılacak. Böylece bin224 Bolulu fındık üreticimize toplamda 2 milyon 393 bin 632 TL destek ödemesi gerçekleştirilecek” dedi.

“BAYRAMDAN ÖNCE ÜRETİCİLERİMİZİN HESAPLARINA YATIRILACAK”

Bakanlıkça arı yetiştiricilerine de nakdi destek verileceğini belirten Güner ayrıca, “İlimizdeki 298 arıcımıza arılı kovan desteği çerçevesinde 17 bin 646 kovan için 264 bin 690 TL ödeme yapılacak. Hem fındık üreticilerimizin hem de arı yetiştiricilerimizin destek ödemeleri bayrama kadar hesaplarına yatırılacak. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Suat Güner son olarak, üreticilere verilen desteklerde emeği geçen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’ye teşekkür etti.