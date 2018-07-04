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04 Temmuz 2018 Çarşamba
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    • Fındıkta rekolte için sayım yapıldı

    Bolu’nun Mudurnu ve Göynük İlçelerinde yetiştirilen fındık bahçelerinde rekolte için çotanak sayımları yapıldı.

    04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:56
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    Fındıkta rekolte için sayım yapıldı
     

    Haber: Esra Öztürk

    Fındık rekolte çalışmalarına Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Altıntaş, Ziraat Mühendisleri Ali Demirer, Ayşe Ekdioğlu, Mudurnu ve Göynük Tarım İlçe Müdürlüğü’ndeki teknik personeller katıldı.

    Mudurnu ve Göynük İlçelerinde gezilen bahçelerde çiftçilere toprak numunesi alımının öneminden bahsedilerek uygulamalı toprak numunesi alımı da gösterildi. Bunun yanında bitki hastalık ve zararlıları yönünden de çiftçilere tavsiye niteliğinde bilgilerde verilmiştir.

    Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Tarım politikalarını yön verme açısından rekolte tahminleri önem arz etmektedir. Bu amaçla Bolu İlimiz Mudurnu ve Göynük ilçelerinde yetiştirilen fındığımızda rekolte tahmini çalışmaları yapılmıştır. Toplanan veriler bakanlığa gönderilecektir. Rekolte çalışmalarını yanında teknik ekip üreticilere toprak numunesi alımı, bitki hastalık ve zararlıları gibi teknik konularda bilgilendirme yapmıştır” dedi.

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