Firar etti, hırsızlık yaptı yine yakalandı

Haber: Volkan Yılmaz

Alınan bilgiye göre Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 11 farklı suç kaydı bulunan ve 2 defa da cezaevinden firar ettiği belirlenen E.G.'nin (24) Bolu'da saklandığını tespit etti. Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için, ilde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra cezaevine teslim edildi. Şüphelinin Zonguldak ve Manisa illerinde 11 farklı hırsızlık suçuna karıştığı ayrıca kaldığı cezaevinden de 2 defa firar ettiği öğrenildi.

