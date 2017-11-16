Haber: Kasım ŞAHİN

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan yurt müdürü Caner Şengül, Öğretim görevlisi Uğur Akkaya, tutuksuz yargılanan Mine Batur ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Çiğdem Şen’in, yargılanmasına Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Tutuklu sanık Uğur Akkaya ile tutuksuz yargılanan Mine Batur, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.

Diğer tutuklu sanık Caner Şengül’ün, bylock kullandığı ve bu program üzerinden FETÖ/PDY kapsamında kırmızı bültenle aranan firari sanık Adnan Daylan’la 13 kez görüşme yaptığı ortaya çıktı. Sanık savunmasında ayrıca, kapatma kararı verilen Erdem Erkek Öğrenci Yurduna işçi olarak girdiği ve kısa sürede müdürlük görevine getirildiğini açıkladı.

Şengül ifadesinde Daylan’ı tanımadığını belirterek; “Yurt görevine başlamadan önce yaklaşık bir ay Adnan Daylan’ın petrol ofisinde bir ay çalıştım ve birkaç kez kendisini gördüm. Ama, hiç sohbetimiz ve görüşmemiz olmadı. 13 Daylan’la görüşme suçlamasını da kabul etmiyorum1453 SHYL, SHYL14 kodla hiçbir kimseyle görüme yapmadım” dedi.

Mahkeme heyeti, Tutuklu yargılanan Caner Şengül ile Uğur Akkaya’nın tutukluluk halinin devamına, Mine Batur’un tutuksuz yargılanmasına ve firari sanık Çiğdem Şen’in, yakalanarak tutuklanmasına karar verdi.