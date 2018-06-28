Haber: Kasım Şahin

2013 yılında iflas eden ünlü müteahhidin alacak davaları ise Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde halen görülmeye devam ediyor. 2013 yılında Bolu’da vergi rekortmenleri sıralamasında 10. Sırada yer alan, çok sayıda vatandaşa peynir ekmek satar gibi daire satan ünlü müteahhit, yine aynı yıl iflasını açıklamıştı. İflas’ın ardından ortalardan kaybolan ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kabataş’ın yakalanması için kırmızı Bülten çıkartılmıştı. Müteahhit Mehmet Ali Kabataş Bulgaristan’da yakalandı. İstanbul’a getirilen Kabataş tutuklanarak Bakırköy Metris 1. Nolu T tipi cezaevine gönderildi. Kabataş, Elinde yapılmayı bekleyen, proje safhasında ve devam eden yüzlerce inşaatı olan müteahhidin aynı daireyi birkaç kişiye sattığı da iddiasıyla hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dolandırıcılık suçundan açılan davalar nedeniyle az sonra SEGBİS sistemiyle Bolu ağır ceza mahkemesi heyetine ifade verecek. Ayrıntılar az sonra…