Firari tesadüfen yakalandı





HABER:Aysun Beykoz

Hakkında uyuşturucu madde satmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan Adem Kılıç, yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Orman Parkı çevresinde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptıkları çalışmada, Genel Bilgi Taraması yapılan Adem Kılıç isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yaklaşık iki yıldır yaşamını kaçak olarak sürdüren şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kılıç, emniyetteki işlemlerini ardından Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan ve uzun süredir yakalanamayan kaçak uyuşturucu satıcısı rutin polis kontrolünde tesadüfen yakalandı. Polisin dikkatinden kaçamayan firari uyuşturucu satıcısı cezaevine yollandı.

HABER:Aysun Beykoz

Hakkında uyuşturucu madde satmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan Adem Kılıç, yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Orman Parkı çevresinde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptıkları çalışmada, Genel Bilgi Taraması yapılan Adem Kılıç isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yaklaşık iki yıldır yaşamını kaçak olarak sürdüren şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kılıç, emniyetteki işlemlerini ardından Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.