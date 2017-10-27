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27 Ekim 2017 Cuma
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    • Firari torbacı kaçamadı

    Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan Bolu’nun bilindik torbacılarından Tolga Yiğit, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Şubesinin deneyimli dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

    27 Ekim 2017 Cuma 10:45
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    Firari torbacı kaçamadı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İlimizde özellikle gençleri zehirlemek için torbacılık yapan ve bu suçtan dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Tolga Yiğit, aylardır aranıyordu. Konuyu sıkı takibe alan Narkotim Şubesinin dedektifleri zanlıyı önceki akşam gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı.

    Suç makinası haline gelen ve geçimini torbacılık yapıp uyuşturucu satmakla sağlayan Tolga Yiğit, gözaltına alındıktan sonra Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki ifadesinin alınmasının ardından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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