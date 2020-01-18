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Firari uyuşturucu taciri tutuklandı

Eskişehir Yarı Açık Cezaevinden firar eden 31 yaşındaki Anıl Çağrı Karaca, Bolu’da saklandığı bir apart da, 552 adet uyuşturucu hapla yakalandı. Cezaevi firarisinin 2 ayrı suçtan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Karaca, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Firari uyuşturucu taciri tutuklandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü  ekiplerince yapılan şehir içi ortak çalışmasında Eskişehir Yarı Açık Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Anıl Çağdı Karaca isimli şahıs kaldığı apart da yakalanarak gözaltına alındı.

 Şahsın yapılan GBT sorgusunda Kasten Öldürme Suçundan 2 ayrı Yakalama emri bulunduğu ve toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ayrıca şahsın kaldığı Apart da yapılan aramada  değişik renklerde 552 edat ECSTACY hap ele geçirilmiş olup şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan savcılığa sevk edilen Karaca, çıkartıldığı Savcılığından ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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