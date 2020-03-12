Fırat Çakıroğlu ve Türkan Saylan isimleri Bolu’da yaşayacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Mart ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Birinci birleşimde İmar Komisyonuna havale edilen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Fatih Metin ve Türkan Saylan isimlerinin ilimizde bir cadde veya sokağa verilmesi konuları toplantının gündem maddesi olarak görüşüldü.

İlk olarak Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adının imar komisyonunca belirlenen Kuruçay Mahallesi 490 numaralı sokağa verilmesi konusu meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Oy birliği ile alınan kararla Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu adı sokağa verildi.

İkinci konu olarak ise Mart ayı birinci birleşiminde tartışmalara sebep olan Fatih Metin isminin Zerdali Sokağa verilmesi konusu meclis görüşüne açıldı. Konu görüşülürken söz alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde öneriyi geri çekme kararı aldığını açıkladı. Meclis üyelerinin de onayı ile öneri geri alındı.

Son olarak ise Türkan Saylan isminin imar komisyonunca belirlenen Borazanlar Mahallesi’nde 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu altında yeni açılan yola verilmesi konusu meclis görüşüne sunuldu. Yapılan oylamada Türkan Saylan ismi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyelerinin ret oyuna rağmen oy çokluğu ile belirtilen yola verildi.