Fırat’tan 97. Yıl mesajı



Haber: Erdal Tanrıverdi

BŞO Başkanı Fırat, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Uğruna büyük mücadeleler vererek kazandığımız Cumhuriyetimiz, atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır. Kurtuluş Savaşı’nın ardından büyük bir zafer ve inançla 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak hepimizin müşterek vazifesidir. Bu duygularla büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve coşkusu içerisindeyiz. Türk şoför esnafı adına tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.