Haber: Erdal Tanrıverdi

Ressam Mehlika Özkan & Sibel Yıldız imzalı eserlerinin sergilendiği serginin açılış törenine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen törende konuşma yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan eser sahiplerine emeklerinden dolayı, davetlilere de katılımlarından dolayı teşekkür etti. Özcan’ın konuşmasının ardından sergi ile ilgili bilgiler veren Genç Ressam Mehlika Özkan; “Uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz eserlerimizi geçtiğimiz yıl sanatseverlerle buluşturmak istemiştik fakat pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştık. Bugün sergimizi gerçekleştirebilmenin ve özel tekniklerle hazırlamış olduğumuz eserlerimizin siz değerli sanatseverlerle buluşturabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sergimize katılımlarınızdan ve bu mutlu günümüzde bizlerle bir arada olmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Özkan’ın konuşmasının ardından sanatseverler sergiyi eser sahipleriyle birlikte gezerek eserler ve uygulanan tekniklerle ilgili bilgiler aldı.

“Fırçaların Dansı Yağlı Boya Resim ve Ebru Sergisi” Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde 02 Temmuz 2021 tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.