Fırın ve marketlere koronavirüs denetimi

Haber: BMA

Mengen Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, market ve fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekmeklerin hijyenik koşullarda satılıp satılmadığını denetleyen zabıta ekipleri, satıcıların eldiven takıp takmadıklarını da kontrol etti. Bakkal, büfe ve marketlerde satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını kontrol eden zabıtalar, işletmecileri halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak koronavirüs salgınına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyardı.

Denetim raporunu inceleyen Belediye Başkanı Turhan Bulut, tüm fırın ve ekmek satıcılarına koşul ve şartlara eksiksiz uymasından dolayı kutlayarak, denetimlerin halkın sağlığı için daha sık yapılması talimatını verdi.