Haber; Esra ÖZTÜRKKent genelinde gıda ve çevre sağlığı denetimlerini aralıksız devam ettiren zabıta ekipleri, birçok fırını denetledi. Yetkililer, halkın sağlıklı ve uygun gramajlı ekmek tüketebilmesi için yapılan kontrollerde her hangi bir problem ile karşılaşmadıklarını bildirdi. Halk sağlığının her şeyin önünde geldiğini belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, fırıncı esnafının sağlığa uygunluk ve standartlar konusunda denetlendiğini ve denetimlerde herhangi bir problemle karşılaşmamalarının memnun edici olduğunu ifade etti. Yılmaz, gösterdikleri hassasiyetten dolayı fırıncı esnafına teşekkür etti.