Firma otobüsünde yangın krizi

Haber: G. Deniz Bakır

Dün gece saat 01.00 sularında Gerede – Karabük yolunda seyreden Bafra Express firmasına ait bir yolcu otobüsünün tekerlek kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden muavin, şoförü uyarınca otobüs karayolda uygun bir yere park etti. Dumanın araç içine sızmaması yolcuların ve Bafra Express çalışanlarının etkilenmesini engelledi. Bölgeye çağrılan Gerede İtfaiye Müdürlüğü tarafından tekerlek çevresinde oluşan yangın esnasında yolcular otobüsü boşalttı. Olaya zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının büyümesini ve tüm otobüsü sarmasını engelledi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının sebebi ise henüz tespit edilemedi.