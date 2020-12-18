Firma yapmayınca Belediye harekete geçti

Haber: BMA

Karacasu beldesinde, belediye ekipleri kış şartları bastırmadan önce doğalgazın ulaşmadığı yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Celal Beydili de çalışmaların devam ettiği Elguvan Sokakta incelemelerde bulundu. Başkan Beydili, Yarenler Mevkiinde de doğalgaz çalışmalarının önümüzdeki yıl başlayacağını belirtti.

“DOĞALGAZ TALEPLERİ 2 YILDIR KARŞILANMADI”

Beydili yaptığı açıklamada, “2020 yaz döneminde Kasım ayı öncesi Beldemizin Seben-Kıbrıscık Karayolu üzerinde bulunan Seben Caddesi ve Kaplıca Caddesi hanelerimiz kış öncesi doğal gaza kavuşmuşlardır. Bu noktada Aksa firmasına teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak beldemizde bulunan Elguvan Sokak sakinlerimizin doğal gaz talepleri yaklaşık 2 yıldır Aksa firması tarafından karşılanmadı. Bu noktada hiçbir zorunluluğumuz olmamasına rağmen belediyemiz, kendi imkanlarıyla Elguvan Sokak doğal gaz çalışmalarını devralmış ve bitirme noktasına gelmiştir. Kış öncesi vatandaşlarımızı doğal gaza kavuşturacağız Allah’ın izniyle” dedi.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yarenler Mevki haricinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanmış olacağını bildiren Beydili, “Yarenler Mevkii için de önümüzdeki yıl için firma ile gerekli girişimleri tamamlayacağız. Geceli gündüzlü ara vermeden çalışan kıymetli personelimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.