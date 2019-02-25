Firma yetkililerinden zehirlenme açıklaması

Haber: Esra ÖZTÜRK

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.25 sıralarında Bolu’nun Yeniçağa ilçesine bağlı Şahnalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da faaliyet gösteren bir tavuk işletmesine bağlı damızlık kümesinde geçtiğimiz günlerde ilaçlama yapıldı. Yapılan ilaçlamanın ardından kümes çiftliğine giden işçilerden 12’si çalışma yaptıkları sırada zehirlendi. Olaya müdahale eden 14’de 112 sağlık personeli de ilaçlamadan etkilenmişti. Kümes yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, özel kıyafetlerle çiftliğe girerek kimyasal maddeden etkilenen işçileri kontrollü olarak dışarı çıkardı. İşçiler yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Bolu kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

"DEZENFEKTE SIRASINDA..."

Konuyla ilgili tavuk firmasından yapılan açıklamada, personelin kümes içindeki havalandırmayı açmadan çalıştıkları belirtilerek, “Kümesin dezenfekte edilmesi sırasında işçiler mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle tedbir amaçlı hastanelere kaldırılmışlardır. Dezenfekte çalışmasının, damızlık kümeslerimize her civciv alınma döneminden önce, kümesin boş olduğu sırada, yapılan hayvan sağlığı önlemlerine ilişkin rutin bir uygulamadır” ifadelerine yer verildi