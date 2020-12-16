Fırsatı kaçırmayın

Haber: N. Halid Altundal

256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında vergi borçları yapılandırma işlemleri de devam ediyor. Bolu Defterdarlığı da yaptığı yazılı açıklama ile vergi mükelleflerine hatırlatmada bulundu. Defterdarlıktan yapılan açıklamada yapılandırma için son günün 31 Aralık olduğu hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı kanunla kesinleşmiş borçların yapılandırılmasına ilişkin önemli imkânlar getirilmiştir. Buna göre, Vergi Daireleri tarafından takip edilen; vergi borçları, ecrimisil borçları, motorlu taşıtlar vergisi borçları, öğrenim kredisi ve katkı kredisi borçları, trafik para cezaları, idari para cezaları (kanunda belirlenmiş olanlar) Hakkında, 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında indirim ve taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Yığılma olmaması için başvuruların son güne bırakılmaması önem arz etmektedir. Yapılandırma başvuruları www.gib.gov.tr adresi üzerinden İnternet vergi dairesinden de yapılabilmektedir.

Pandemi süreci nedeniyle; vergi dairelerine şahsen yapılan başvurularda, HES kodu sorgulaması ile maske ve mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir. Borçlarını kanun kapsamında yapılandıran mükelleflerimizin bu imkândan faydalanmaya devam edebilmeleri için de 1. ve 2. taksitleri süresinde eksiksiz ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler, internet vergi dairesinden kredi kartıyla yapılabildiği gibi, tahsilata yetkili Kamu Bankalarından da yapılabilmektedir (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank)”