Fırtına Bolu’yu felç etti

Haber: C. Kutay Aykan

Dün gece etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Birçok ağaç ise araçların üzerine devrildi. Bazı mahallelerde yüksek gerilim hatlarındaki arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Gece saat 02.00 sıralarında Bolu'da fırtına başladı. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Cami'nin önündeki 2 çam ağacı elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Ayrıca fırtına nedeniyle İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 3 aydınlatma direği de devrildi. Kent Meydanı'nda bulunan bir inşaattan da bazı malzemeler savrularak yola saçıldı. Fırtına nedeniyle, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışma başlattı. Fırtına nedeniyle ev, işyerleri ve araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020, 10:23