Fırtına etkili oldu!

Bolu'da aniden bastıran sağanak ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürücüler sağanak ve fırtınaya karşı uyarıldı.

Fırtına etkili oldu!

Haber: C. Kutay Aykan

Sağanak ve fırtına nedeniyle kentin işlek bölgelerinden olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan çok sayıda kişi, binaların çatı altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu. Öte yandan bir baloncunun elindeki balonların zarar görmemesi için fırtınaya karşı verdiği mücadele de kameraya yansıdı.

Bazı güzergahlarda tedbir alan Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sürücüleri sağanak ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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