Fırtına Gölcük’ü vurdu

Haber: Aysun Beykoz

Fırtına nedeniyle ağaçların devrilme ihtimali olduğu belirtilen açıklamada, fırtınanın etkisini artırdığını vurgulanırken, fırtına nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'nı tatilcilerin hayatlarını tehlikeye atmamak için bir günlük turizme kapatıldı.

DKMP Bolu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Müdürlüğümüz sorumluluk sahalarından Gölcük Tabiat Parkı kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle 1 gün (27 Ocak 2021 ) süreyle ziyarete kapatılmıştır. Ziyaretçilerin can ve mal güvenliği açısından diğer alanları tercih etmelerini önemle tavsiye ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.