Fişe takılı unutulan şarj aleti patladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Köroğlu Mahallesi Akar Sokak’ta bulunan bir evde meydana gelen olayda fişe takılı olarak unutulan telefon şarj aleti bir anda patlayarak yangına neden oldu. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında evde maddi hasar meydana gelirken, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden şarj aletlerinin prize takılı bir şekilde unutulmaması konusunda uyarılar yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan uyarıda “Defaten uyarıyoruz. Elektrik prizlerinde özellikle telefon şarj aleti unutmayın (bilerek veya bilmeyerek). Fazla yoruma gerek yok. Bugün Köroğlu Mahallesi Akar Sokak'ta bulunan bir konutta meydana gelen yangında sonuç ortada. Bu olay gece ilerleyen saatlerde olmuş olsa can kaybına dahi yol açabilir. Hane halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.