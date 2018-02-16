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16 Şubat 2018 Cuma
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    • Fıtık değil dar kanal hastalığınız olabilir!

    Yürüme güçlüğü, ayaklarda ve bacaklarda uyuşma, ağrı ve bazen güç kaybı gibi belirtiler nedeniyle teşhis sırasında çoğunlukla fıtık ile karıştırılan dar kanal hastalığında hastanın şikayetleriyle birlikte radyolojik tetkik yaptırması önem taşıyor. Dar kanal hastasının zamanında teşhis edilmesi gerektiğini belirten Özel Fatma Hatun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Navruz, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    16 Şubat 2018 Cuma 12:17
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    Fıtık değil dar kanal hastalığınız olabilir!
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    Haber: BMA

    Özellikle yaşı ilerlemiş, kilo sorunu olan kadınlarda daha fazla rastlanan dar kanal hastalığının eğer tedavi edilmezse hastalarda felç gibi geri dönüşü olmayan hasarlara yol açtığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Navruz, “Kamuoyunda bilinenin aksine oldukça sık rastlanan dar kanal hastalığı, omurlar arasında bulunan disklerin, omurga eklemlerinin ve bağların yapısının zamanla bozulmasıyla meydana geliyor. Halk arasında bel kireçlenmesi olarak da bilinen bu hastalıkta özellikle yürüme ile birlikte şikayetler başlıyor. Bacak ve ayaklarda başlayan uyuşmalar, karıncalanmalar ve ağrı şikayetleri ile hastaların yolda dinlenmek zorunda bırakması ise dar kanal hastalığının en önemli belirtileri arasında bulunuyor” diye konuştu.

    Fazla kilolar dar kanal hastalığına davetiye çıkarıyor

    Dar kanal hastalığının boyun, bel ve sırtta olmak üzere omurganın üç farklı yerinde görülebileceğini belirten Op. Dr. Yüksel Navruz, dar kanal hastalığı omurganın yaşlanması sonucu meydana geldiğinden genellikle ileri yaşlarda görüldüğünü ve özellikle kilo fazlası olan kadınlarda sık rastlandığına dikkat çekti. Belde görülen hastalığın belirtilerinin genelde bel fıtığı ile karıştırılabileceğinin altını çizen Op. Dr. Yüksel Navruz, bacak ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi, ağrı ve güçsüzlük şikayetleri olan hastaların doktora başvurmaları gerektiğini belirtti.

    Şikayeti Olmayan Dar Kanal Hastalarına Ameliyat Önermiyoruz

    Dar omurga kanalı rahatsızlığının, sessiz bir şekilde ilerleyerek ileri yaşlarda kendini gösterdiğini ve teşhisin doğru olarak konması gerektiğini belirten Op. Dr. Navruz; “Hastalarda bulgulara göre cerrahi ya da cerrahi olmayan tedaviler uygulanır. Bu aşamayı şu şekilde özetleyebiliriz, hasta şikayetleri sonrasında doktora başvurur, muayene olur ve daha sonra radyolojik tetkikler yaptırılır. Eğer MR, tomografi ve röntgen sonuçları da klinik bulguları destekliyorsa hastaya dar kanal teşhisi konur. Hastalığın geldiği aşamaya göre koruyucu tedavi ya da operasyona karar verilir. Aslında dar kanal hastalarının az bir kısmının ameliyata ihtiyacı vardır. Eğer hastada günlük yaşam kalitesini düşürecek belirtiler ile ağrı, sızı, uyuşma gibi şikayetler yoksa ve hastalarımız uzun mesafeler yürüyebiliyorsa bu hastalarımıza ameliyat yapmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Mikro Cerrahi Yönetimiyle Ameliyat Mümkün

    Gelişen teknolojiyle birlikte dar kanal operasyonlarında farklı teknikler uygulandığını dile getiren Op. Dr. Navruz, “Klasik cerrahide genelde omurganın arka kısmı çıkarılarak rahatlatılır. Ancak bazı durumlarda omurganın kaymasını önlemek için vidalar da kullanılabilir. Son yıllarda dikkat çeken bir yöntem olan Mikrocerrahi ile yaptığımız ameliyatlarda omurgayı genellikle küçük bir açıklıktan rahatlatıyoruz. Mikrocerrahi yönteminde küçük bir cilt kesiğiyle, tek taraftan içeriye girilerek omurga kanalı genişletilerek sinirler rahatlatılıyor. Bu yöntemle ameliyat ettiğimiz hastalar iyileşme sürecini genellikle daha rahat atlatıyor. Ancak bu yöntem her dar kanal hastasına uygulanmıyor. Bunun için doktorun hastalığın durumuna göre karar vermesi gerekiyor” şeklinde ameliyat sürecini açıkladı.

    Anahtar Kelimeler: Yürüme, Güçlüğü, Ayaklarda, Bacaklarda, Uyuşma

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