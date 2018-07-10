Haber: BMA

Gençlik Merkezin spor hocası kursa katılan kadınların hayatlarında önemli değişiklikler olduğunu belirtiyor. 2 ayrı kadın gurubuyla ortalama 5 saat çalıştığını anlatan Spor hocası Ayşe Kılavuz; "Belediye tarafından yaklaşık 2-3 aydır spor kursu veriliyor. Sıkıntısı olan, hastalığı olan, kilo vermek isteyen bayanlarla spor yapıyoruz. Oldukça verimli oluyor, keyifli bir ortamda devam ediyor. Günde 2 grupla ortalama 5 saat çalışıyorum. Spor kursuna çok fazla talep var. Genellikle ev hanımları kursumuzu tercih ediyor" dedi.