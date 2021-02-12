“Fiyat gelişmeleri yakından takip ediliyor”

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi tarafından 2020 yılında aykırı ürün ve fiyat artışlarına ilişkin gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklama yapıldı. İl Müdürü Terzi yaptığı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğünce 2020 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 648 firmada 4 bin 915 ürünün denetlendiğini bildirdi. Terzi, “Denetimler sonucunda36 firmada 49 üründe aykırılık tespit edilmiş olup, toplam 26 bin 525 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, Haksız Fiyat Artışı kapsamında 29 firma ve ürünle ile ilgili tespitler değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirilmiştir” dedi.

“DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR”

Vatandaşların ürünlerle ilgili şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğüne bildirebileceklerini belirten Terzi, “Vatandaşlarımız, fiyat etiketlerine, ürünlerin kasa-raf fiyatlarındaki uyuşmazlıklarına ve Haksız Fiyat Artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini ALO 175 Tüketici Hattına veya HFA Sistemi Mobil uygulaması üzerinden iletebilirler. Başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki ürünlerin fiyat gelişmeleri Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğünce yakından takip edilmekte olup, serbest piyasa ekonomisine de zarar vermeden denetimler aralıksız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.