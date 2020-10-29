Fiyata bak, ama güven duymuyorsan alma



Haber:Erdal Tanrıverdi

Kimi zaman sağlık, kimi zaman ise kahvaltılarda tüketmek için alınan ballar, satın almaya sıra gelince akıllara soru işaretleri getiriyor. Özellikle korona virüs pandemisi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için daha da çok tercih edilmeye başlanan ballarda, ucuz bal, pahalı bal derken tüketiciyi düşündüren bir de sahte bal gerçeği var. Tüketiciler ise bu problemin önüne geçmek için balı herhangi bir tezgahtan almak yerine güvendiği esnaflardan veya doğrudan bal ile uğraşan arıcılardan almayı tercih ediyor.Sağlık için aldıkları balların sağlıklarını bozmasını istemeyen birçok tüketici kaliteli balın tat ile anlaşılmasının zor olduğunu bildiği için "Bal işi güvene tabidir" diyerek tanıdığı, bildiği üreticiden almayı tercih ediyor.

BAL GÜVEN İŞİDİR

Bolu Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Ünalanvatandaş da bal almanın güvene tabi olduğunu dile getirerek, “Bala bir şey katılmamışsa kaliteli olur. Katkılı balı vatandaşın anlaması zor. Hileli balları bizim anlamamız bile çok zor. Vatandaş da anlayamaz. Kaşığı kaldırdığın zaman akışkanlığın kesilmemesi lazım. Güvendiğin kişilerden bal almak en doğru harekettir. Bal zaten güven işi. Mahallende, köyünde kim yapıyorsa, güvendiği kim varsa ondan bal alınması lazım” şeklinde konuştu.

ANALİZİ ŞART

Balların analizi yapılmadan tadım veya koku ile içerisindeki değerlerin kesinlikle anlaşılmayacağını dille getiren Bolu Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, “Her balın kendisine özgü bir rahiası, kokusu, damak tadı vardır. Bir balın kaliteli bir bal olduğunu bu işi yapan arıcı yada fazlasıyla bal tadan bir insan balın tadı, kokusu veya rehasıyla anlar. Balın içerisindeki değerlerini ise tatmakla anlamak mümkün değil. Bu anlamda bir balın gerçek manada kalitesi nedir, değeri nedir bunu anlamak için en doğru yapılması gereken şey balın tahlil edilmesidir. Bugün hemen her ilde, bazı özel laboratuvarlarda, bazı üniversitelerde balla ilgili bütün analizler yapılmaktadır. Biz Bolu Bal Üreticileri Birliği olarak ballarımızın analizini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

IŞIKTAN UZAK TUTUN

Tüm çiçek ballarını serin bir ortamda saklamak gerektiğini ve ışıkla temas olması halinde ışığın bala zarar vereceğini dile getiren Birlik Başkanı Ünalan “Arıda 4 tane ürün var. Bal, Polen, Propolis ve arı sütü. Bilhassa arı sütünü metal kaşık kullanılmadan tüketmek gerekir. Son zamanlarda bu konuda bilimsel bir araştırma neticesinde yazılan bir makalede balı da tahta kaşık ile kullanılmakta fayda olduğu dile getiriliyor. Balı kesinlikle serin bir ortamda saklamamız gerekiyor. Bal sürekli ışık altında kalırsa bu bala zarar verir. Çok sıcak bir ortamda olması da bala zarar verir. Balı çok soğuk bir ortamda sakladığımızda da kristalize olur. Çiçek ballarını serin bir ortamda, güneş almayan bir ortamda saklamakta fayda var” dedi.