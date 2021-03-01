Fiyatı 50 kuruş birden arttı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Bolu’da unlu mamullere 50 kuruş zam geldi. Birçok işyerinde zamlı fiyatlar uygulanırken bazı işyerlerinde zamlı fiyatlar Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Bugüne kadar 1 lira 50 kuruşa satılan simit Pazartesi İtibariyle 2 liradan satılacak. Zamlar diğer unlu mamullerine de 50 kuruş olarak yansıyacak ve Pazartesi itibariyle satışa başlanacak.

Zamlarla ilgili mikrofon uzattığımız unlu mamulleri işletmesi sahibi Erkan saçan, artışı beklediklerini belirterek, “Zammın sebebi belli, gündemde olan hammadde artışları. Susam olsun, un olsun, yağ olsun bunlar ciddi derecede bir artışlara sebep oluyor. 2 aydır susama, una, yağa zam geliyor. Simide zam gelmesinin sebebi belli” dedi.

“60 LİRADAN ALDIĞIMIZ UNU ŞUAN 155 LİRAYA ALIYORUZ”

Ekmeğe de zam gelmesini beklediklerini ifade eden Saçan ayrıca, “Biz aslında ekmeğe zam bekliyorduk. Ama ekmek zammı beklemeye alındı. Unlu mamulleri ekibi olarak simide zam yapmayı planladık, oda başkanı dâhilinde bir toplantı yaparak karar alındı. Hammaddeye zam gelmesinden dolayı insanlardan bu konuya biraz anlayış göstermesini bekliyoruz. 4 yıl önce 60 liradan aldığımız unu şuan 155 liraya alıyoruz. Hammadde artışına göre gayet normal zamlanması. Una 1 ay içinde 3 sefer zam aldık. 135 liradan 155 liraya kadar zamlandı. Bu hammadde zamları devam ederse simide, ekmeğe zam gelme olasılığı da artar” diye konuştu.