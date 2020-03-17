seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno ip stresser amasya escort

Fiyatı dudak uçuklattı

Kocaeli’ne bağlı Kandıra ilçesinin Kefken tatil beldesinin denizinden tutulan 7.5 kiloluk kalkan bağılı Bolu’da ismi açıklanmayan bir işadamına 1.875 TL’ye satıldı.

Fiyatı dudak uçuklattı

Haber: C. Kutay Aykan
Yıllardır ilimize gelmeyen kalkan balığı nihayet tezgahlarda yerini buldu. 7.5 kiloluk ağırlığı ve görselliği ile bütün dikkatleri üzerine çeken bu balığın kilosu 250 liradan satıldı.
İsmi açıklanmayan Bolulu biri işadamının 7.5 kiloluk kalkan balığına 1.875 TL para ödediği öğrenildi. Görüntüsüyle ve lezzetiyle damaklara hitap eden kalkan balığını gören vatandaşlar hatıra olsun diye fotoğraf çektirdiler. 
 

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zam sonrası indirim geliyor
Zam sonrası indirim geliyor
  1. Bolu