Fiyatı dudak uçuklattı

Haber: C. Kutay Aykan

Yıllardır ilimize gelmeyen kalkan balığı nihayet tezgahlarda yerini buldu. 7.5 kiloluk ağırlığı ve görselliği ile bütün dikkatleri üzerine çeken bu balığın kilosu 250 liradan satıldı.

İsmi açıklanmayan Bolulu biri işadamının 7.5 kiloluk kalkan balığına 1.875 TL para ödediği öğrenildi. Görüntüsüyle ve lezzetiyle damaklara hitap eden kalkan balığını gören vatandaşlar hatıra olsun diye fotoğraf çektirdiler.

