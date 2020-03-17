Haber: C. Kutay Aykan
Yıllardır ilimize gelmeyen kalkan balığı nihayet tezgahlarda yerini buldu. 7.5 kiloluk ağırlığı ve görselliği ile bütün dikkatleri üzerine çeken bu balığın kilosu 250 liradan satıldı.
İsmi açıklanmayan Bolulu biri işadamının 7.5 kiloluk kalkan balığına 1.875 TL para ödediği öğrenildi. Görüntüsüyle ve lezzetiyle damaklara hitap eden kalkan balığını gören vatandaşlar hatıra olsun diye fotoğraf çektirdiler.
Fiyatı dudak uçuklattı
Kocaeli’ne bağlı Kandıra ilçesinin Kefken tatil beldesinin denizinden tutulan 7.5 kiloluk kalkan bağılı Bolu’da ismi açıklanmayan bir işadamına 1.875 TL’ye satıldı.
Haber: C. Kutay Aykan
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