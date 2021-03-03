Fiyatı dudak uçuklattı

Haber: G. Deniz Bakır

Kışın zincir marketler ile bazı manavlarda bulunabilen yeşil eriğin ilk hasadını 3 dönümlük serada yapan üretici, kilosunu 500 liradan sattı. Mudurnu’da hasadı gerçekleşen erik için çok sayıda anne adayının aşermesi nedeniyle bazı tüccarlar ile işletmeler küçük paketler halinde eriği satışa sunuyor. Kilosu 500 liradan satışa sunulan ve 409 liralık gram altını geride bırakan erikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlk hasat yeşil erikleri gören vatandaşlar, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmekle yetindi. Geçtiğimiz günlerde hamile eşi için 150 TL’ye şeftali aldığını söyleyen bir vatandaş, bu kadar pahalı eriği ilk defa gördüğünü söylerken, ürünü yalnızca videoya çekebildiğini söyledi.

ERİK NEDEN BU KADAR PAHALI?

Meyve sebze fiyatları mevsime bağlı olarak artıyor veya azalıyor. Yaz meyvesi olan yeşil erik, seralarda yetiştirilerek kış aylarında da satılıyor. Mevsimi dışında üretildiği zamanlarda az ve zorlu şartlar altında yetiştirilmesi nedeniyle kış aylarında yeşil eriğin fiyatı yükseliyor. Üzerine büyük kentlere nakliyesi ve tanzim edilmesi maliyetleri eklenince pazar ve manav tezgahlarındaki 'can eriğin' tüketici fiyatı uçuk rakamlara ulaşıyor.