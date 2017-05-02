Karaçayır’da düzenlenen Geleneksel Bolu Kermesi'nde açık artırmaya çıkarılan deve 57 bin 500 liraya satıldı. Bolu'da öğrenim gören öğrenciler yararına düzenlenen ve yüzlerce hayırseverin katkıları ile hazırlanan Geleneksel Büyük Bolu Kermesi'nde açık artırmayla satılan deve büyük ilgi gördü. Karaçayır Mahallesi'nde kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, geleneksel olarak yapılan açık artırmayla deve satışında kıran kırana bir yarış gerçekleşti. Kermes alanına getirilen ve 33 bin lira ile açık artırmaya çıkarılan deveye en yüksek fiyat olarak 57 bin 500 lira verildi. Dudak uçuklatan fiyata alıcı bulan deve öğrencilerin yararına kermese bağışlandı.