Fiyatlar düştü! Pazar canlandı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz hafta ürünlerin fiyatları cepleri yakarken bu hafta bir nebze olsun ucuzlayan ürünler vatandaşın yüzünü güldürdü. Zam, ekonomi, Ukrayna-Rusya savaşı derken bir haftayı daha geride bıraktık. Bolu Pazarının bu hafta en çok zamlanan ürünü hamsi oldu. Geçen hafta 30 liradan satılan hamsi bu hafta 20 lira zamlanarak 50 lira oldu ve tezgahlardan azlığı ile dikkat çekti. Öte yandan geçtiğimiz hafta fiyatı 20 liraları bulan salkım domates bazı tezgahlarda 7 buçuk liralara kadar düştü.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARI

Domates 10, Salkım Domates 7.5-10, Salatalık 12-16, Sivri Biber 16-18, Patlıcan 18, Ispanak 10, Lahana 7, Havuç 7, Turp 7, Maydanoz 5, Portakal 5-8, Mandalina 10-13, Yerli Muz 10-14, Elma 8, Amasya Elma 10, Ayva 8 liradan satışa sunuldu.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Geçen haftaya göre deniz ürünlerin fiyatı zamlandı. Geçtiğimiz hafta 30 liraya satılan Karadeniz istavrit bu hafta 40 lira oldu. Uskumru 40, çupra 85 ve levrek 100 liradan alıcı buldu. Deniz ürünleri arasında en çok zamlanan hamsi oldu. Pazar tezgahlarında bu hafta az bulunan hamsi 50 liradan satışa sunuldu. Geçen hafta ise 30 lira fiyatlar tezgahları şenlendirmişti.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 14:23