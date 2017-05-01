Haber; Esra ÖZTÜRK

Özellikle tavuk kanadı, havaların ısınmasıyla birlikte mangal sezonunu açıp mesire alanlarına akın eden vatandaşların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Hafta sonlarını fırsat bilen vatandaşlar, soluğu mesire alanlarında mangal başında alıyor. Talep yoğunluğundan dolayı kısa bir süre öncesine kadar kilosu 10-12 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu 17 liraya yükseldi. Şehrin stresinden, boğucu havasından kaçıp hem serinlemek hem de mangal keyfi yaşamak isteyenlere tavuk etinden kötü haber var. Beklenilen oldu, bu sene de mangal sezonu öncesi et fiyatları zamlandı. Hem mangal sezonunun başlaması hem de ramazan ayının yaklaşmasıyla beyaz et fiyatlarında belirgin oranlarda zam yapıldığı ortaya çıktı. Geçen haftaya kadar kilosu 10-12 liradan satılan tavuk kanat etinin kilosu 17 liraya yükseldi. Tüm piliç ve incikte fiyat artışı yaşanmazken, sadece kanat etinin fiyatının artması dikkat çekti. Halen bütün tavuğun kilosu 6-7 liradan satılıyor. Bir tavuk firmasının üst yöneticisi, "Tavuk fiyatlarında genel bir yükseliş yok. Sadece mangal sezonunun başlamasıyla artan talep sebebiyle kanat etinde yükselme yaşandı. Türkiye'de yıllık kişi başına tavuk tüketim oranı 25 kilo. Mangal sezonunda tavuk eti tüketiminde artış yaşanıyor." dedi.