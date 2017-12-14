Haber: Semih BAYKAL

Yard. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’un Bolu İl Sağlık Müdürü olarak atanmasının ardından ilimizdeki diğer hastanelerde de başhekim koltuğuna atamalar başladı. Bu kapsamda daha önce Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı’nı yürüten Uzm. Dr. Erdal Dilekçi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimi oldu. 12 yıllık tecrübesi ile başarılı çalışmalara imza adan Uzm. Dr. Dilekçi, Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi olarak da görev yapmıştı.