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08 Aralık 2017 Cuma
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    • Fizik tedavi hastaları artık beklemeyecek

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokol ile artık fizik tedavi hastalarının fizik tedavi hizmeti almak için beklemelerinin önüne geçilecek.

    08 Aralık 2017 Cuma 10:57
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    Fizik tedavi hastaları artık beklemeyecek

    Haber: Semih Baykal

    Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL; Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokol sayesinde İzzet Baysal Devlet Hastanemize Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşı için başvuran hastaların hastanede ayrılan özel bir bölüm ile Fizik Tedavi hizmeti alabileceklerini, gerekirse servis/nakil hizmetinden yararlanabileceklerini ve artık beklemelerin bu sayede önüne geçileceğini belirtti.

    DEMİRKOL, aynı zamanda bu protokol ile Bolu’da yaşayan ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti almak isteyen hastaların sıra beklemeden gündüz tedavilerinin gerçekleştirileceğini, akşam evlerinde dinlenip rahatça tedavilerini tamamlayabileceklerini söyledi. 

    Sağlık alanında pek çok yeniliğe imza atan Bolu’nun bütün imkanlarını Fizik Tedavi hastalarının hizmetine sunacaklarını dile getiren DEMİRKOL,  “Hastalarımıza en kısa sürede, en kaliteli, en konforlu sağlık hizmeti sunmak için gerekli olabilecek her türlü düzenleme ve projeyi hızla hayata geçireceğiz.” diyerek yeni düzenlemenin tüm hastalara hayırlı olmasını temenni etti.  

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğü, Bolu

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