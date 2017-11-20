Haber: Kasım Şahin

200 yataklı Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 26 hasta ve 14 refaketçi toplam 40 kişi de saat 15:00 sıralarında bulantı ve kusma şikayetleri başladı. Öğlen yedikleri yemekten zehirlendikleri öğrenilen 40 kişiden 10’u ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastalarının durumun iyi olduğu öğrenilirken, İl sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yedikleri yemekleri ve içme kullanma ile kaplıca havuzu sularından tetkik yapmak üzere numuneler aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.