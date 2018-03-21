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21 Mart 2018 Çarşamba
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    • Fizik tedavi hastanesinde hastalar için etkinlikler

    AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi hastalarını otel konseptinde hizmetler sunmaya devam ediyor.

    21 Mart 2018 Çarşamba 12:24
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    Fizik tedavi hastanesinde hastalar için etkinlikler
     Haber: Esra Öztürk

    Uzun süre yatarak tedavi gören hasta ve refakatçilerine Hasta-personel kaynaşma etkinlikleri çerçevesinde canlı müzik dinletisi ile doyumsuz bir gece yaşatan gitarda Mehmet ATEŞ kanunda Gökhan ULUBAY ve neyde İsmail Hakkı Akmanşen’den oluşan müzik ekibi hastaların istekleri doğrultusunda müzik ziyafeti sundu. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ “Amacımız hastalarımızı tıbbin en modern imkanları ile tedavi etmenin yanında serbest zamanlarda böyle çeşitli aktivitelerle morallerini yükselterek tedaviye cevap sürelerini kısaltmaktır. Hastalara faydalı olmak ve hizmet kalite memnuniyetini artırmak amacıyla durmadan çalışan yönetim ekibimizle farklı projelerle etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

    BİRLİKTELİK BAŞARI GETİRİR

    Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol da; “AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanemiz geçtiğimiz günlerde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ile beraber düzenledikleri organizasyonda ortaklaşa hizmet vermenin yanı sıra ortak ve koordineli çalışmanın önemine dikkat çektiler. Hepimiz özünde hastalarımıza en iyi hizmeti, en hızlı ve etkin yoldan verme gayreti içindeyiz.   Ve bu yolda kurumlarımızın ortak işlere, ortak organizasyonlara birlik beraberlik içinde imza attığını görmek bizlerin yanı sıra bizden hizmet alanları da mutlu etmektedir. Ayrıca organizasyonda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarımız ve öğrencilerimizin desteği ile eserlerinin sergisinin de yer alması sanat ile sağlığın uyumunu gözler önüne serdi.” diyerek sağlık alanında yaşanan birlik beraberliğin önemine dikkat çekti.

    Anahtar Kelimeler: AİBÜ, İzzet, Baysal, Fizik, Tedavi

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