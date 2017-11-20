Haber: Kasım ŞAHİN

200 yataklı Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 18 hastanın yedikleri öğle yemeğinden zehirlendiği öğrenildi. Konu hakkında hastanenin Başhekimi Gönül Canpolat’a ulaşmak istediğimizde, Canpolat, sekreteri aracılığıyla gerekli bilgilerin İl Sağlık Müdürlüğünden alınması gerektiği bilgisini ulaştırdı.

Öğle yemeğinden zehirlenen 18 hasta için ilk müdahalenin Fizik Tedavi Merkezinde yapıldığı bazı hastaların ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Üniversitesi Acil Servis ünitesine kaldırıldığı öğrenildi.