Fizik Tedavi “İlk Dijital Dal Hastanesi” oldu

Haber: Esra Öztürk

İlk olarak 2015 yılında dijital hastane unvanı alan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2019 yılında yenilenen kriterlere uygun olarak tüm hastane bünyesinde sertifika almaya hak kazandı. Hastane bu sayede gereksiz kağıt israfının önüne geçmekle beraber hasta bakımında ve çalışan güvenliği konusunda en üst seviyede hizmet sunan hastaneler arasına girdi.

Kendi alanında, gerek hasta bakımı gerekse hasta ve çalışan güvenliği konusunda en üst düzeylerde hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hedefi hem çalışanların hem de hastaların memnuniyetlerinin daima yüksekte tutulması. İlkleri yaşatmaya devam eden hastane ve yönetimi; üst sıralarda ve ilklerde olmaya devam edilecek çalışmalara devam edeceğini belirtiyor.