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26 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Fizik tedavi polikliniği akşam saatlerinde de hastaların hizmetinde

    İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde açılan Fizik Tedavi Polikliniği ve Tedavi Ünitesi artık akşam saatlerinde de sağlık hizmeti verecek. Sağlık hizmetlerindeki bu yeni dönem sayesinde yoğun başvuruların karşılanması yanı sıra iş yoğunluğu nedeniyle tedavilerini aksatan hastalara da büyük kolaylık sağlanacak.

    26 Nisan 2017 Çarşamba 14:27
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    Fizik tedavi polikliniği akşam saatlerinde de hastaların hizmetinde


    Haber: Aysun BEYKOZ

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki önemli sağlık kuruluşlarından Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık hizmetleri sunumunda yeni bir çalışma dönemi başlattı.
    Geçtiğimiz aylarda kent merkezindeki hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde Fizik Tedavi Polikliniği ve Tedavi Ünitesi’ni hizmete açan hastane yönetimi, fizik tedavi hastalarının yoğun başvurularının yaşandığı poliklinikte akşam saatlerinde de sağlık hizmeti verilmesini kararlaştırdı. 

    Köroğlu Ünitesi’nde 17 Nisan 2017’den itibaren 17.00-21.00 saatleri arasında fizik tedavi hizmeti verilmesini öngören uygulama sayesinde, günlerin uzadığı yaz aylarında sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması ve hastaların sağlık hizmetlerinden memnuniyetini arttırmak hedefleniyor.

    İŞ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE TEDAVİLERİNİ AKSATAN HASTALARA BÜYÜK KOLAYLIK
    Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Dr. Gönül Canpolat, yaptığı açıklamada, “İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde hizmete açtığımız Fizik Tedavi Polikliniği ve Tedavi Ünitesi’ne yönelik yoğun başvuruları göz önünde bulundurarak, 17.00-21.00 saatleri arasında fizik tedavi hizmeti verilmeye başlandı. Bu sayede gündüz saatlerinde iş yoğunluğu nedeniyle tedavilerini ihmal eden hastalarımıza sağlık hizmeti almalarına imkan sağlamış olacağız” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Devlet, Hastanesi, Köroğlu

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