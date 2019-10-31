Fizik Tedavi’den önemli başarı

Haber: N. Halid Altundal

BAİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Dilekçi ve ekibi geçtiğimiz gün İstanbul’da düzenlenen HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarına katıldı. Bolu heyeti fuarda sağlıkta uygulanan teknolojik gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Başhekim Dilekçi ve ekibi ayrıca hastane olarak büyük bir başarıya imza atarak dünyaca kabul gören HIMSS Stage 6 Valıdasyon Serfitikasını almaya hak kazandı. Fuar kapsamında düzenlenen organizasyonda Fizik Tedavi Hastanesi Başhekimi Erdal Dilekçi, HIMMS seviye 6 sertifikasını HIMSS Başkanı ve CEO’su Harold F Wolf III ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’den aldı.

BOLU’DA İLK

Sağlıklı son dönemde önemli gelişmelerin yaşandığı ilimiz Bolu’da bir ilke imza atan Başhekim Erdal Dilekçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her başarı, ekip çalışmasının doğum günüdür. Hastanemizin dijital ve güvenli hastane sürecinde Dünya’ca kabul gören HIMSS STAGE 6 VALIDASYON sertifikamızı HIMSS Başkanı ve CEO’su Harold F WOLF III ve Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Şuayip Birinci’nin elinden aldık. Bolu’da Validasyon alan ilk hastane olduk. İşini ciddiyetle ve profesyonelce yapan başta yönetim ekibine ve tüm değerli hastanemiz çalışanlarına sonsuz teşekkürler” dedi.